Илон Маск цинично прокомментировал контрнаступление ВСУ: "Так много смертей за такой мизер"

Американский миллиардер Илон Маск, неоднократно попадавший в международные скандалы, раскритиковал украинское контрнаступление. Он заявил, что Украина якобы потеряла "многие люди за маленькие деоккупированные территории".

Об этом он написал в своей соцсети Х (когда-то Twitter).

Американский экономист и бизнесмен Девда Сакса опубликовал карту украинского контрнаступления ISW и цинично написал: "Украинские территориальные достижения в результате их расхваляемого контрнаступления (выделено синим) настолько скудны, что едва видны на карте".

Под этим сообщением Илон Маск оставил комментарий: "Так много смертей за такой мизер ("So much death for so little").

На странице американского экономиста много сообщений, критикующих действующую власть и чиновников США, а также войну в Украине, заявляя, что это "США разжигают войну между Украиной и РФ". Ряд его сообщений повторяет нарративы российской пропаганды.

Напомним, США будут расследовать деятельность Starlink из-за отказа Маска в запросе Украины.

