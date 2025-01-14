Илон Маск может получить офис в Белом доме, что угрожает конфликтом интересов - NYT

Закон о конфликте интересов запрещает госслужащим участвовать в делах, касающихся их финансовых интересов.

Илон Маск, известный предприниматель и владелец компаний по миллиардным контрактам с федеральным правительством, планирует использовать офисные помещения в административном комплексе Белого дома. Это связано с запуском "Департамента эффективности государственного управления" (DOGE), инициативы, направленной на сокращение расходов администрации Трампа.

Об этом пишет издание The New York Times.

Ожидается, что Маск разместится в здании исполнительного офиса Эйзенхауэра, расположенном рядом с Белым домом. Это предоставит ему прямой доступ к президенту Дональду Трампу, с которым он тесно сотрудничал во время переходного периода.

Секретный проект DOGE

Проект DOGE рассматривается как инструмент повышения эффективности работы государственных учреждений. Однако статус Маска и их команды пока остается неясным. Есть предположение, что Маск может стать "специальным государственным служащим", предполагающим определенные послабления в раскрытии финансовой информации.

Согласно сообщениям, нынешняя команда DOGE работает в вашингтонском офисе SpaceX. Детали финансирования проекта и его структура остаются засекреченными.

Этические вызовы

Присутствие Маска, чьи компании имеют федеральные контракты, вызывает вопрос о конфликте интересов. Закон о конфликте интересов запрещает госслужащим участвовать в делах, касающихся их финансовых интересов. В случае получения официального статуса, Маску и его сотрудникам придется представлять финансовые отчеты, однако администрация Трампа может сохранить их закрытыми для общественности.

Также читайте Трампу начала надоедать навязчивость Илона Маска – журналистка NYT

Кроме того, проект DOGE может подпадать под действие Закона о Федеральном консультативном комитете, требующем прозрачности в деятельности советов и комиссий, работающих с исполнительной властью.

Неопределенность статуса

Окончательная роль Маска и его команды в рамках администрации Трампа, как и правила, регулирующие их деятельность, пока не определены. Это может повлиять на прозрачность и функционирование исполнительной власти в будущем.

Наблюдатели внимательно следят за развитием событий, ведь привлечение Маска в государственные проекты может создать прецедент для участия частного сектора в управлении государственными делами.

Если Илон Маск решит не получать статус государственного служащего для себя и своих сотрудников, то его работа в рамках DOGE будет подпадать под действие Закона о федеральном консультативном комитете (FACA). Это означает, что все заседания комитета должны проводиться публично, а документы, созданные или поданные комитетом, должны быть доступны общественности.

По словам союзников Маска, он пока не принял окончательного решения о том, брать ли на себя статус и обязанности специального государственного служащего.

Еще одним важным аспектом является Закон о свободе информации (FOIA), позволяющий представителям прессы или общественности запрашивать официальные записи. Президент США и его ближайший персонал в Белом доме, занимающиеся исключительно консультированием главы государства, освобождены от действия FOIA. Однако большинство государственных учреждений, работающих в исполнительной власти, должны соблюдать этот закон.

Напомним, что бывший советник новоизбранного президента Трампа Стив Беннон, осенью вышедший из тюрьмы, может составить конкуренцию миллиардеру Илону Маску, как союзнику Трампа.