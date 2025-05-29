Илон Маск официально объявил о завершении работы в Белом Доме: что известно

Илон Маск / © Associated Press

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Американский миллиардер Илон Маск объявил о завершении своей работы в администрации США в должности главы департамента правительственной эффективности DOGE.

Об этом Маск написал на странице в собственной социальной сети X.

Как отмечает BBC, миллиардер отметил, что разрешенное законом время пребывания в роли специального правительственного сотрудника истекло. Он поблагодарил Дональда Трампа «за возможность уменьшить напрасные расходы» и выразил убеждение, что «миссия DOGE со временем будет только усиливаться, ведь станет образом жизни в государственных учреждениях».

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Маск существенно сократил вовлеченность в государственные дела в последние недели, а накануне даже позволил себе критику в адрес Трампа из-за законопроекта о росте финансирования некоторых инициатив президента на фоне уменьшения налогов.

Напомним, состояние американского бизнесмена Илона Маска опустилось ниже отметки в 300 млрд долларов впервые с ноября 2024 года. Это произошло на фоне финансовых потрясений, вызванных тарифами президента США Дональда Трампа, которые ударили даже по его союзникам. В то же время Маск начал тонко критиковать политику Трампа.