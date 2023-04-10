Илон Маск отказался удалять твит Дмитрия Медведева со словами "Украина исчезнет"

Владелец Twitter Илон Маск отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур и удалять твит экс-президента России Дмитрия Медведева со словами "Украина исчезнет... потому что она никому не нужна".

Пользователи Twitter считают, что Илон Маск игнорирует санкции против России, потому что позволяет российским политикам публиковать сообщения в соцсети и распространять пропаганду.

Илон Маск пишет, что "все новости в определенной степени являются пропагандой" и пользователи должны сами решать, закрывать ли доступ к аккаунтам российских правительственных структур. Он заверил, что Twitter не будет продвигать и не будет ограничивать российские правительственные аккаунты, "только потому, что так поступают другие платформы".

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в Twitter заявили, что корпорация "не будет рекламировать и не будет рекомендовать правительственные учетные записи, принадлежащие государствам, ограничивающим доступ к свободной информации и участвующим в вооруженных межгосударственных конфликтах". К ним относятся и аккаунты представителей российских властей.

Что Илон Маск говорил о войне в Украине

Напомним, что директор компаний Tesla и Space X озвучил в октябре целый ряд провокационных заявлений о полномасштабной войне России и Украины.

Он повторил российский нарратив о передаче Крыма Украине в результате "ошибки Хрущева". Бизнесмен уверен, что полуостров должен "формально быть частью РФ". Некоторые украинские блогеры назвали Маска "разочарованием года".

Маск организовывал опрос среди пользователей Twitter по поводу территориальной принадлежности временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Также он сравнивал численность населения России и Украины. На основе этого заключил о маловероятной победе Киева в войне. "Если вы заботитесь о народе Украины, ищите мир", — писал Маск.

Президент Владимир Зеленский пригласил Илона Маска в Украину, чтобы он увидел масштабы разрушений от войны с Россией.

"Такой визит мог бы помочь бизнесмену понять ситуацию, прежде чем делать заявления о ней и предлагать мир с агрессором за счет уступок украинских территорий", — подчеркнул Зеленский.

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