Илон Маск отреагировал на призывы снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет

Маск подверг критике идею снизить мобилизационный возраст в Украине.
Миллиардер и изобретатель, а также соратник Трампа на президентских выборах в США Илон Маск раскритиковал информацию о том, что администрация Байдена якобы давит на Киев по поводу мобилизации 18-летних украинцев.
Об этом он написал в соцсети X под постом одного из пользователей, обнародовавшего скриншот заголовка статьи Associated Press.
"Сколько еще людей должно погибнуть?", – отметил Маск.
Ранее в ряде западных СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена призывает Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет.
У Зеленского ответили, что звучащие со стороны западных партнеров призывы к снижению мобилизационного возраста в Украине не имеют смысла, пока в украинской армии не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.
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