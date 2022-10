Илон Маск отвернулся от Украины: что стоит за скандальным "мирным планом" и проблемами со Starlink

Американский миллиардер и изобретатель, основатель SpaceX Илон Маск, поддерживавший Украину в начале полномасштабного российского вторжения, сегодня призывает Киев к фактической капитуляции, а его компания больше не хочет финансировать связь Starlink в Украине. Миллиардер говорит, что не хочет перерастания конфликта в ядерную войну, но эксперты не исключают, что такое изменение позиции Маска может быть следствием влияния российских спецслужб. В СМИ даже появилась информация, что Маск обсуждал свой "мирный план" лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

ТСН.ua разбирался, как изменились взгляды Илона Маска и что за этим стоит.

Компания Илона Маска SpaceX в сентябре обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование правительственного и военного использования спутниковой связи Starlink в Украине.

В соответствующем письме, обнародованном CNN, SpaceX сообщила, что больше не может продолжать финансирование Starlink в Украине. В компании сообщили, что на оплату услуг нужно более 120 млн долларов до конца 2022 года и около 400 млн долларов в течение следующих 12 месяцев.

"Мы не в состоянии дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", — говорится в письме.

Письма поступили на фоне недавних сообщений от украинских военных о масштабных сбоях в работе Starlink, которые могли повлиять на контрнаступление ВСУ. Многие такие перебои были зафиксированы во время прорыва украинскими военными линии фронта на оккупированную территорию. А некоторые проблемы фиксировались во время боев.

Основатель компании SpaceX Илон Маск 3 октября возмутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Кроме того, он написал, что "в восточных регионах большинство населения предпочитает Россию". Маск запустил в своем Twitter голосование по псевдореферендумам на оккупированных территориях и вопросу Крыма.

Let's try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they're part of Russia or Ukraine