Илон Маск отвернулся от Украины: что стоит за скандальным "мирным планом" и проблемами со Starlink

Американский миллиардер и изобретатель, основатель SpaceX Илон Маск, поддерживавший Украину в начале полномасштабного российского вторжения, сегодня призывает Киев к фактической капитуляции, а его компания больше не хочет финансировать связь Starlink в Украине. Миллиардер говорит, что не хочет перерастания конфликта в ядерную войну, но эксперты не исключают, что такое изменение позиции Маска может быть следствием влияния российских спецслужб. В СМИ даже появилась информация, что Маск обсуждал свой "мирный план" лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

ТСН.ua разбирался, как изменились взгляды Илона Маска и что за этим стоит.

Проблемы со связью Starlink

Компания Илона Маска SpaceX в сентябре обратилась в Пентагон с просьбой взять на себя финансирование правительственного и военного использования спутниковой связи Starlink в Украине.

В соответствующем письме, обнародованном CNN, SpaceX сообщила, что больше не может продолжать финансирование Starlink в Украине. В компании сообщили, что на оплату услуг нужно более 120 млн долларов до конца 2022 года и около 400 млн долларов в течение следующих 12 месяцев.

"Мы не в состоянии дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", — говорится в письме.

Письма поступили на фоне недавних сообщений от украинских военных о масштабных сбоях в работе Starlink, которые могли повлиять на контрнаступление ВСУ. Многие такие перебои были зафиксированы во время прорыва украинскими военными линии фронта на оккупированную территорию. А некоторые проблемы фиксировались во время боев.

Скандальные "мирные предложения"

Основатель компании SpaceX Илон Маск 3 октября возмутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Кроме того, он написал, что "в восточных регионах большинство населения предпочитает Россию". Маск запустил в своем Twitter голосование по псевдореферендумам на оккупированных территориях и вопросу Крыма.

Let's try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they're part of Russia or Ukraine — Elon Musk (@elonmusk) 3 октября 2022

В ответ президент Украины Владимир Зеленский поставил в Twitter свое шуточное голосование:

Какой Илон Маск вам больше нравится:

Когда поддерживает Украину;

Когда поддерживает Россию.

Which @elonmusk do you like more? – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

7 октября Маск написал, что он – "фанат Украины, но не Третьей мировой войны".

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

В свою очередь, волонтер и шоумен Сергей Притула предложил украинцам купить учебник по истории для изобретателя.

Российский след в заявлениях Маска: главные версии

Правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский считает, что Маск мог сделать свое скандальное заявление об Украине с подачи спецслужб России, вербующих лидеров общественного мнения по всему миру.

"Они начали мобилизовывать лидеров общественного мнения. Посмотрите на Илона Маска — это было сделано намеренно, чтобы это стало на повестке дня. Это начали все обсуждать как альтернативу. Илон Маск — это самый высокий уровень... Они активно скупают на Западе в разных странах лидеров общественного мнения на всех уровнях — профсоюзы мобилизуют, другие площадки, чтобы они Российскую Федерацию отбеливали... Это огромная сеть агентов влияния", — заявил Лисянский.

По мнению эксперта, РФ "постепенно переходит в политическую плоскость решения вопроса окончания войны в Украине".

Илон Маск перед публикацией ряда скандальных твитов по поводу войны в Украине консультировался с российским президентом Владимиром Путиным, пишет издание Vice.

Американский политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер рассказал изданию, что Маск сам признался ему о готовности Путина "к переговорам". Отмечается, что диктатор готов к переговорам, но только если Крым останется оккупированным РФ, если Украина признает незаконную попытку аннексии Россией Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Также Путин требует от Украины форму постоянного нейтралитета.

По словам Бреммера, Маск сказал, что Путин заявил ему, что эти цели будут достигнуты "несмотря ни на что". В частности, с возможностью использования ядерного оружия, если ВСУ зайдут в Крым.

Также Бреммер утверждает, что Маск отказал Украине в активации спутникового Интернета Starlink на территории оккупированного полуострова.

Сам Маск в Twitter опроверг, что он общался с Путиным незадолго до написания своего "мирного плана". Изобретатель утверждает, что разговаривал с диктатором только однажды – 18 месяцев назад. Темой общения был космос.

Телеграмма-канал Generall SVR опубликовал экзотическую версию событий. По данным авторов канала, Илон Маск действительно общался с человеком, который выдавал себя за президента России Владимира Путина. И это было около месяца назад. Вот что они пишут:

"Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко во время доклада сообщил Путину о том, что Илон Маск ищет возможность пообщаться с президентом. Путин тогда однозначно высказался против общения, но Кириенко предложил такой вариант: с разрешения Путина с Илоном Маском пообщается человек, который будет выдавать себя за президента России и попытается убедить Маска в правоте позиций российского руководства, сделав его (Маска) практически агентом влияния, не только на миллионную аудиторию простых людей поклонников Илона, но и на американский истеблишмент".

И в Кремле, кстати, вскоре отреагировали на заявления Маска.

Если это соответствует действительности, американца попросту обвели вокруг пальца. А еще, как утверждается на канале, взяли с миллиардера "честное слово", что этот разговор будет конфиденциальным и сам факт его не подлежит огласке.

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