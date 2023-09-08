Илон Маск ответил на обвинения в отключении Starlink возле Крыма

Илон Маск опроверг утверждение телекомпании CNN об отключении в 2022 году Украине доступа к его сервису Starlink у побережья Крыма. Но он уточнил, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений возможной атаки ВСУ против российского флота.

Об этом он написал в Twitter.

"От государственных органов (Украины — ред.) поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути в Севастополь. Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть стоящего на якоре российского флота. Если бы я согласился по их просьбе, то SpaceX стала бы явным соучастником большого военного акта и эскалации конфликта", – написал Маск.

Также Маск призвал обе стороны достичь мирного соглашения, ведь, по его словам, со стороны обеих стран погибают много людей.

Напомним, CNN сообщило, что Илон Маск в 2022 году тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот страны-агрессора России.

Кроме того, CNN со ссылкой на источники сообщал, что Маск продвигал свой "мирный план" по Украине на конференциях и в разговорах с участниками аналитических центров, а также "намекал на контакты с Кремлем".

Вскоре Vice со ссылкой на американского политолога и основателя компании Eurasia Group Яна Бреммера сообщило, что Маск перед своими скандальными сообщениями о варианте "мира" между Украиной и Россией говорил с Путиным.

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