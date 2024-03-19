Илон Маск ответил на сообщение ультраправого австрийца, связанного с террористом

Ультраправый австриец, получавший пожертвования от террориста Крайстчерча и общавшийся с ним до нападения 2019 года, восстановил свою учетную запись X, владелец которой Илон Маск ответил на один из его твитов.

Об этом пишет The Guardian.

Ультраправый австриец, получавший пожертвования от террориста Крайстчерча и общавшийся с ним до нападения 2019 года, восстановил свою учетную запись X, а владелец X Илон Маск ответил на один из его твитов.

Основатель так называемого Идентификационного движения Мартин Зелнер, который был забанен в Х 2020 во времена бывшего руководства вместе с десятками других учетных записей, связанных с движением, на фоне критики по обработке платформой экстремистских содержимого.

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Австрийские власти провели обыски у Зельнера по подозрению в сотрудничестве с террористом из Крайстчерча Брентоном Таррантом и частью террористической организации. Селлнер отрицает свою причастность к нападению.

Впоследствии выяснилось, что Таррант сделал пожертвование в размере 1500 евро (2487 австралийских долларов) организации Sellner's Identitarian и они обменялись дружественными электронными письмами 2018 года, в частности, Sellner приглашал Тарранта присоединиться к нему за пивом или кофе. Австрия.

Селнер похвалил Маска за восстановление своего аккаунта X на прошлой неделе, где у него синяя галочка и имеет уже 51 000 подписчиков.

"Я счастлив и благодарен, что вернулся в Twitter/X. Я хотел бы особо поблагодарить Маску за то, что он снова сделал эту платформу более открытой", - сказал он.

На что Маск ответил: " Это законно?".

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX строит сеть спутников-шпионов для Разведывательного агентства Соединенных Штатов.

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