Илон Маск пообещал "найти и уничтожить" тех, кто связывает его с Россией

Ранее сенаторы попросили генпрокурора США проверить связи бизнесмена с Кремлем.
Два сенатора от Демократической партии призвали расследовать связи миллиардера Илона Маска с российскими властями, после чего он начал им угрожать.
Соответствующее заявление с угрозами появилось в сообщении Маска в соцсети X.
Ранее днем стало известно, что сенаторы-демокракты обратились к генпрокурору США и генеральному инспектору Пентагона, чтобы они проверили возможные связи Маска с властями РФ.
В письме они отметили, что Маск является бенефициаром миллиардного финансирования от правительства, поэтому необходимо проверить, не представляют ли угрозы США связи Илона Маска с российским диктатором Путиным.
В свою очередь, Маск назвал сенаторов "марионетками" и заявил, что найдет тех, кто связывает его с Россией. "Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожить их", — написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что в США демократы заинтересовались, зачем Илон Маск звонил по телефону в Россию.
Кроме того, мы ранее информировали, что Маск провел тайную встречу с представителем Ирана.
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