Илон Маск пообещал "найти и уничтожить" тех, кто связывает его с Россией

Два сенатора от Демократической партии призвали расследовать связи миллиардера Илона Маска с российскими властями, после чего он начал им угрожать.

Соответствующее заявление с угрозами появилось в сообщении Маска в соцсети X.

Ранее днем стало известно, что сенаторы-демокракты обратились к генпрокурору США и генеральному инспектору Пентагона, чтобы они проверили возможные связи Маска с властями РФ.

В письме они отметили, что Маск является бенефициаром миллиардного финансирования от правительства, поэтому необходимо проверить, не представляют ли угрозы США связи Илона Маска с российским диктатором Путиным.

В свою очередь, Маск назвал сенаторов "марионетками" и заявил, что найдет тех, кто связывает его с Россией. "Я собираюсь выяснить, кто выдвигает эти обвинения, и уничтожить их", — написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что в США демократы заинтересовались, зачем Илон Маск звонил по телефону в Россию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Маск провел тайную встречу с представителем Ирана.

Читайте также: