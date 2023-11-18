Илон Маск попал в антисемитский скандал: известные рекламодатели уходят из соцсети Х

Ряд ведущих компаний объявил о приостановлении рекламных контрактов с X (ранее Twitter) на фоне обвинений в антисемитизме владельца соцсети Илона Маска, а также размещении рекламных постов рядом с пронацистскими сообщениями. Warner Brothers Discovery, телекомпания Paramount и киностудия Lionsgate прекратили рекламу в X (Twitter) на фоне антисемитского шторма на платформе.

Об этом пишет The New York Times.

Первую свою рекламу с платформы забрала компания IBM. Корпорация IBM убрала свою рекламу из соцсети X из-за пронацистских постов.

В компании заявили, что сопоставление ее рекламы с нацистским контентом "совершенно неприемлемо". Исполнительный директор X Линда Яккарино сообщила 17 ноября, что платформа "крайне четко описывает свои усилия по борьбе с антисемитизмом и дискриминацией. Для этого совершенно нет места нигде в мире".

Впоследствии компания Apple приняла решение прекратить любое сотрудничество с социальной сетью X. Apple являлся крупнейшим рекламодателем платформы, на его долю в первом квартале 2022 года приходилось почти $50 миллионов доходов компании.

Что предшествовало

15 ноября Илон Маск поддержал твит пользователя, который написал, что "сообщества евреев распространяют ненависть к белым людям" — в комментарии он отметил: "Вы сказали истинную правду".

Впоследствии Маск возразил, что пост был антисемитским. Но пресс-секретарь Белого дома заявил, что его одобрение поста, вызвавшего гнев в Интернете, было "неприемлемым".

"Недопустимо повторять отвратительную ложь, стоящую за наиболее роковым актом антисемитизма в американской истории, в любое время, не говоря уже о месяце после самого смертельного дня для еврейского народа со времен Холокоста", — сказал Бейтс, имея в виду атаку ХАМАС на Израиле 7 октября.

Компания Х заявила, что она имеет более сильный контроль за безопасностью бренда, чем другие социальные сети, и что уровень языка ненависти и экстремизма на платформе снизился, несмотря на значительные сокращения в команде по безопасности компании. Несколько внешних групп не согласны с оценкой компании и утверждают, что экстремизм и язык вражды выросли под руководством Илона Маска.

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