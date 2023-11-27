Илон Маск посетил кибуц Кфар Аза, где произошли зверские убийства израильтян, и встретится с родными заложников

В Кфар Азе боевики совершили самые жестокие убийства мирных израильтян. Именно здесь были обнаружены обезглавленные тела и обугленные человеческие останки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с Илоном Маском посетил в понедельник утром кибуц Кфар Аза, подвергшийся нападению ХАМАС 7 октября.

Об этом сообщает ВВС.

В Кфар Азе боевики совершили самые жестокие убийства мирных израильтян. Именно здесь были обнаружены обезглавленные тела и обугленные человеческие останки.

Илон Маск – самый богатый человек на планете, владелец компаний Tesla, Starlink и соцсети Х (бывшей Twitter) - приехал в Израиль на фоне скандала, в котором оказался замешан: рекламодатели и пользователи обвинили его платформу и его самого в антисемитизме и призвали к бойкоту Х.

Маск назвал обвинения в свой адрес необоснованной ложью, пригрозил судом, но пообещал пересмотреть политику редактуры контента в своей соцсети. Маск также заявил, что используемые пропалестинскими активистами лозунги о "деокуппации" и "от реки до моря" равноценны призывам к геноциду евреев и будут запрещены в соцсети.

Во второй половине дня запланирована встреча Маска с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и родственниками жертв теракта и заложников. Ожидается, что они вместе обсудят способы борьбы с антисемитизмом в интернете.

Также сообщается, что в понедельник, 27 ноября, глава Министерства связи Израиля Шломо Карьи и Илон Маск достигли договоренности о работе спутниковой связи Starlink в секторе Газа.

После начала войны между Израилем и ХАМАС Маск заявил, что намерен предоставить услуги Starlink для того, чтобы международные организации могли работать в палестинском анклаве в случае отключения местных операторов связи.

Однако Израиль выступил резко против, опасаясь, что спутниковая связь будет использоваться террористами для осуществления нападений.

Сейчас стороны договорились, что работа Starlink в секторе Газа будет регулироваться минсвязи Израиля.

Напомним, ранее Илон Маск поддержал антисемитский пост в социальной сети X (ранее известной как Twitter), в котором члены еврейской общины обвиняются в пропаганде "диалектической ненависти" против белых людей.

Позже компания миллиардера Илона Маска X, ранее известная как Twitter, подала иск против Media Matters и ее автора Эрика Хананоки из-за якобы "намеренно ложного отчета" об антисемитизме на платформе.

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