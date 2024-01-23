Илон Маск после антисемитских высказываний вдруг назвал себя "евреем": "Имею много друзей евреев"

Маск аргументировал свой ответ тем, что у него гораздо больше "друзей евреев, чем неевреев".
Американский миллиардер Илон Маск после антисемистских заявлений посетил один из самых больших нацистских концлагерей на территории Польши и назвал себя "евреем по совместительству".
Об этом он сказал во время интервью с американским писателем Беном Шапиро на симпозиуме по борьбе с антисемитизмом в Кракове, пишет Business insider.
Маск аргументировал свой ответ тем, что у него гораздо больше "друзей евреев, чем неевреев".
"У меня вдвое больше друзей евреев, чем друзей неевреев. Я еврей по совместительству. Я еврей по желанию. Так что я подумал: "Что именно люди говорят об этом антисемитизме?" Потому что я никогда не слышу этого в разговорах за ужином. Это абсурд — по крайней мере, в кругу моих друзей", — сказал Маск.
Напомним, осенью 2022 года американский изобретатель попал в антисемитский скандал. Он поддержал твит пользователя, который написал, что "сообщества евреев распространяют ненависть к белым людям" — в комментарии он отметил: "Вы сказали истинную правду". После этого известные рекламодатели заявили, что уходят из соцсети Х.
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