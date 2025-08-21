Илон Маск пойдет под суд из-за «лотереи»: подробности обвинения

Американский бизнесмен Илон Маск / © Getty Images

Реклама

Американский бизнесмен Илон Маск предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, связанном с обещанием случайного розыгрыша 1 млн долл. среди подписантов его петиции накануне президентских выборов 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Федеральный судья Роберт Питман разрешил жительнице Аризоны Жаклин МакАферти продолжить дело. Она заявляет, что поверила словам Маска о честном розыгрыше и подписала петицию America PAC, передав свои личные данные. Впоследствии выяснилось, что «победителей» на самом деле выбирали вручную — чтобы они стали публичными представителями политического комитета бизнесмена в поддержку тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа.

Реклама

Хотя суд не принял решение по существу, он признал, что истец обоснованно считает себя обманутой, поскольку не получила обещанного «случайного шанса на миллион».

Еще перед выборами окружной прокурор Филадельфии пытался остановить акцию, назвав ее «незаконной лотереей», однако тогда суд отказал в иске.

Позже представители Маска подтвердили, что комитет сознательно отбирал избирателей из ключевых штатов, основываясь на их личных историях, и заставлял их подписывать трудовые соглашения.

Судья разрешил МакАферти требовать возмещения за мошенничество и нарушение контракта, но отклонил ее претензии по закону о защите прав потребителей в Техасе.

Реклама

Команда адвокатов Маска пока воздерживается от комментариев.

Издание напомнило, что в избирательной кампании 2024 года бизнесмен потратил сотни миллионов долларов на поддержку Трампа и республиканцев. После победы на президентских выборах Трамп поручил Маску реализовать план сокращения размеров и полномочий правительства.

К слову, весной сообщалось, что Маск, который через суды решает вопрос опеки над 13-м ребенком, раскрыл шокирующую сумму алиментов на него.