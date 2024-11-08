Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре Зеленского и Трампа после выборов – СМИ

Трамп заявил, что поддержит Украину, но без подробностей.

Илон Маск принимал участие в телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Разговор длился около 25 минут.

Об этом сообщил портал Axios.

Украинский президент поздравил республиканца с победой, а тот в ответ сказал, что будет поддерживать Украину. Илон Маск также заверил Зеленского, что продолжит поддерживать Украину через свои спутники Starlink.

"Новые детали звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также неопределенность того, как именно Трамп будет относиться к Украине", – отмечает издание.

Как отмечает Axios, участие Илона в разговоре указывает, насколько влиятельным он может оказаться во второй администрации Трампа.

Собеседники портала также говорят, что после встречи Зеленского и Трампа в сентябре в Нью-Йорке стороны наладили канал связи.

Маск принимал участие в предвыборной кампании Трампа и перевел на расходы Республиканской партии более 130 миллионов долларов. Трамп обещал Маску в случае победы на выборах официальной должности в правительстве.

Напомним, новый президент США Дональд Трамп избрал руководитель аппарата Белого дома.

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