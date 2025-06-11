Илон Маск сделал неожиданное признание относительно своих сообщений о Трампе

Илон Маск и Дональд Трамп. / © Associated Press

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Илон Маск заявил, что сожалеет о своих комментариях в адрес президента Дональда Трампа, опубликованных на прошлой неделе на платформе Х.

По словам Маска, некоторые из его сообщений были слишком резкими.

"Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко", - написал Маск.

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Что известно о конфликте между Маском и Трампом?

Конфликт начался с того, что Маск публично раскритиковал новый налогово-бюджетный закон Трампа, назвав его "отвратительной мерзостью", которая "увеличит дефицит до 2,5 трлн долл.". В ответ президент США назвал бизнесмена "сумасшедшим".

Конфликт обострился после того, как Маск в соцсети X обвинил Трампа в "неблагодарности" и предположил, что без него тот проиграл бы выборы. Также миллиардер намекнул на возможность создания новой политической партии.

В ответ президент США заявил, что "попросил Маска уйти", забрал субсидии для электромобилей и пообещал отменить госзаказ компаниям Маска как способ "сэкономить миллиарды". Бизнесмен отреагировал коротко: "Вперед, сделай мой день".

А еще Маск фактически обвинил Трампа в причастности к педофилии. Он заявил, что глава Белого дома вроде бы фигурирует в документах бизнесмена Джеффри Эпштейна, которого судили за торговлю детьми. Правда, позже миллиардер снял это обвинение.

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Трамп заявил, что отказывается разговаривать с Маском, потому что тот сошел с ума.

Президент заявил о завершении отношений с миллиардером. Он также предупредил Маска о серьезных последствиях, если тот будет финансировать на предстоящих выборах кандидатов от Демократической партии, которые могут проголосовать против налогового и бюджетного плана Трампа.

В свою очередь Маск грозится вывести из эксплуатации космический корабль Dragon от своей компании от SpaceX, на который теперь полагается NASA для отправки астронавтов на Международную космическую станцию.