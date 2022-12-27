Илон Маск шокирован "прогнозом" Медведева — "поразительная неосведомленность"

Илон Маск отметил, что это самые абсурдные прогнозы, которые он когда-либо слышал.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 26 декабря опубликовал абсурдный прогноз на 2023 год, в котором, в частности, "предсказал" президентство Илона Маска в части штатов, якобы после гражданской войны в США.

Предприниматель и изобретатель Илон Маск не оценил писанину Медведева, заявив, что "это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал".

Об этом Маск написал в Twitter.

Он также отметил, что в то же время прогнозы российского чиновника "демонстрируют поразительную неосведомленность касательно прогресса искусственного интеллекта и устойчивой энергетики".

Что "предсказал" Дмитрий Медведев в 2023 году

Экс-президент РФ предрекает "создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов".

Цена нефти якобы увеличится до 150 долларов за баррель и цены газа до 5 тысяч долларов за 1 тыс. куб. м.

Медведев предсказывает распад Европейского Союза по возвращении Великобритании и отмене хождения евро как валюты бывшего ЕС.

Гражданская война США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Следующая победа Илона Маска на выборах президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

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