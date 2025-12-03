Илон Маск спрогнозировал, кто станет следующим президентом США

© Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск считает, что в течение следующих 12 лет политику США будет определять коалиция Дональда Трампа и Джей Ди Венса.

Такое заявление он сделал во время частного выступления перед бывшими и нынешними участниками команды DOGE — реформаторской группы, которую он возглавлял в начале администрации Трампа, сообщает издание Politico

Основатель SpaceX и Tesla предположил, что после завершения второго срока Дональда Трампа в 2028 году страну ждут два полных президентских срока под руководством действующего вице-президента Джей Ди Вэнса.

Как отмечает издание, это заявление знаменует новый этап в сложных и меняющихся отношениях американского миллиардера с Дональдом Трампом.

Как крупнейший частный донор избирательной кампании Трампа в 2024 году, Маск получил должность старшего советника президента и возглавил новое Управление по эффективности государственного управления (DOGE), однако покинул Белый дом уже в мае 2025-го.

Впоследствии у него произошел скандальный конфликт с действующим президентом, во время которого он присоединился к критикам, которые требовали от Трампа рассекретить документы по делу Джеффри Эпштейна. Но в последнее время Маск снова публично демонстрирует лояльность к президенту в соцсети X (Twitter).

Свой прогноз относительно политического будущего США Маск сделал в период активных дискуссий о будущем Республиканской партии.

Хотя Вэнс, как ближайший соратник Трампа, считается основным претендентом на выдвижение в 2028 году, его позиции не являются бесспорными. Последние опросы свидетельствуют, что его начальное 20-очковое преимущество над Дональдом Трампом-младшим — другим потенциальным кандидатом — начало сокращаться.

Кроме того, действующий президент Дональд Трамп периодически высказывается о возможности баллотироваться на третий срок, что прямо запрещено 22 поправкой к Конституции США. Политологи расценивают такие заявления как стратегический «троллинг» и способ давления на Вэнса.

Сам Вэнс публично сохраняет сдержанность в отношении своих президентских амбиций. В недавнем интервью на Fox News он отметил, что сосредоточен на текущих обязанностях вице-президента, но обсудит свое политическое будущее с Трампом после промежуточных выборов 2026 года.

Напомним, в конце августа этого года вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, чтоготов занять место Дональда Трампа в случае «страшной трагедии», имея в виду его внезапную смерть.