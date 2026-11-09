Илон Маск стал лицом схемы отмывания миллиардов: что придумали хакеры КНДР

КНДР / © Associated Press

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Связанные с Северной Кореей хакеры используют мемкоины с изображениями Илона Маска для отмывания криптовалюты после масштабного взлома Binance на 6,3 млрд долларов. Злоумышленники создают собственные токены и производят через них украденные средства, маскируя операции под обычную торговлю.

Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на исследование аналитической компании Elliptic.

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По данным ФБР, за кражей криптовалюты в конце октября стоит связанная с КНДР хакерская группировка TraderTraitor. Теперь его участники пытаются скрыть происхождение похищенных активов.

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Как хакеры отмывают криптовалюту через мемкоины

Злоумышленники создают токены и используют подконтрольные криптогаманцы для их купли и продажи на децентрализованных биржах. Так средства проходят через несколько операций, внешне напоминающих обычную торговлю.

«Токены, которые используются для отмывания денег, предназначены для одноразового использования. Никто вне этой операции их не покупает, а их цену определяют сами организаторы», — пояснил соучредитель Elliptic Том Робинсон.

В частности, в течение трех дней хакеры создали по меньшей мере шесть мемкоинов на блокчейне NEAR. Среди них – FUK, MEILI и SINU. Токены украшали изображениями обезьянки с розовым бантом и Илона Маска с надписью «Илон – президент 2028».

Через эти активы прошли около 430 тысяч долларов похищенных средств. Впрочем, это менее 0,01% от общей суммы кражи.

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Куда исчезают похищенные миллиарды

По подсчетам Elliptic, операция по отмыванию охватывает более 20 тысяч криптогаманцев в 16 блокчейнах и не менее 36 сервисов.

Часть средств переводят через криптосервисы Tornado Cash и THORChain. Аналитики предполагают, что конечной целью является конвертация значительной части активов в биткоины с последующим выводом денег.

В то же время около 3 млрд долларов похищенной криптовалюты удалось заморозить благодаря оперативным действиям Tether, Circle и других компаний.

Подобную схему северокорейские хакеры уже использовали после взлома биржи Bybit в феврале 2025 года. Тогда через малоизвестный токен прошло не менее 24 млн долларов.

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В Elliptic отмечают, что такие операции не делают похищенные средства невидимыми: все транзакции остаются в блокчейне, но их отслеживание становится более сложным и длительным.

Как хакерам удалось похитить $6,3 млрд из Binance за 20 минут

Напомним, в конце октября криптобиржа Binance испытала масштабную кибератаку, в результате которой злоумышленники похитили цифровые активы на 6,3 млрд долларов всего за 20 минут. После взлома платформа временно приостановила вывод средств.

По оценке аналитической компании TRM Labs, к атаке с высокой вероятностью причастны северокорейские хакеры. Около 3 млрд долларов похищенных активов удалось заморозить, однако еще около 2,4 млрд долларов злоумышленники успели переместить за пределы досягаемости эмитентов криптовалют.

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