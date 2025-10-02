Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 500 миллиардов долларов

Илон Маск / © Associated Press

Миллиардер Илон Маск официально стал самым богатым человеком мира, первым преодолев историческую отметку в 500 миллиардов долларов собственного капитала.

По данным Forbes, его состояние выросло благодаря рекордному подъему акций компании Tesla после публикации положительных финансовых результатов. Маск владеет значительной долей в компании, что и повлекло за собой резкий скачок его капитала.

Кроме того, он является основателем и владельцем космической корпорации SpaceX, которая также вносит существенный вклад в рост его состояния.

Эксперты отмечают, что основная часть богатства «Маска» связана с рыночной стоимостью его компаний, а не с реальными денежными активами.

Аналитики называют это уникальным явлением в мировой экономике и примером «новой эры технологического богатства». Инвесторы считают, что успех Маска отражает глобальный спрос на инновации — от электромобилей и спутникового интернета до искусственного интеллекта и космических технологий.

Сам предприниматель неоднократно заявлял об амбициозных планах по колонизации Марса и развитии зеленых технологий на Земле.

Финансовые результаты Tesla и SpaceX остаются под пристальным контролем инвесторов, ведь именно они определяют дальнейшую динамику роста состояния бизнесмена.

