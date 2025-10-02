ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
136
Время на прочтение
2 мин

Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более 500 миллиардов долларов

Американский миллиардер Илон Маск установил мировой рекорд — его собственный капитал достиг пол триллиона долларов.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Илон Маск

Илон Маск / © Associated Press

Миллиардер Илон Маск официально стал самым богатым человеком мира, первым преодолев историческую отметку в 500 миллиардов долларов собственного капитала.

По данным Forbes, его состояние выросло благодаря рекордному подъему акций компании Tesla после публикации положительных финансовых результатов. Маск владеет значительной долей в компании, что и повлекло за собой резкий скачок его капитала.

Кроме того, он является основателем и владельцем космической корпорации SpaceX, которая также вносит существенный вклад в рост его состояния.

Эксперты отмечают, что основная часть богатства «Маска» связана с рыночной стоимостью его компаний, а не с реальными денежными активами.

Аналитики называют это уникальным явлением в мировой экономике и примером «новой эры технологического богатства». Инвесторы считают, что успех Маска отражает глобальный спрос на инновации — от электромобилей и спутникового интернета до искусственного интеллекта и космических технологий.

Сам предприниматель неоднократно заявлял об амбициозных планах по колонизации Марса и развитии зеленых технологий на Земле.

Финансовые результаты Tesla и SpaceX остаются под пристальным контролем инвесторов, ведь именно они определяют дальнейшую динамику роста состояния бизнесмена.

Ранее сообщалось, что основатель SpaceX Илон Маск назвал ключевые факторы, определяющие успех колонизации Марса, а также озвучил оптимистичные термины, когда это может произойти.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск 21 сентября пересеклись на похоронах убитого американского консервативного активиста Чарли Кирка.

Дата публикации
Количество просмотров
136
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie