Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более $600 млрд

Илон Маск / © Associated Press

Реклама

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор производителя электромобилей Tesla Илон Маск впервые в истории человечества превысил отметку в 600 миллиардов долларов личного капитала.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщается, резкий рост состояния бизнесмена связывается с информацией о возможном публичном размещении акций SpaceX, которое может состояться в ближайшее время. По предварительным оценкам, рыночная стоимость компании в случае IPO может составить около 800 миллиардов долларов.

Реклама

По данным Forbes, еще в октябре Илон Маск стал первым человеком, чей капитал превысил 500 миллиардов долларов. С тех пор его финансовые показатели продолжили расти на фоне позитивных новостей по ключевым бизнес-активам.

Как отмечает Reuters, Маск владеет примерно 42% акций SpaceX. В случае выхода компании на биржу оценка его доли может увеличить состояние предпринимателя еще на около 168 миллиардов долларов. Таким образом, совокупный капитал Маска потенциально может достичь ориентировочно 670-680 миллиардов долларов.

Дополнительным фактором роста состояния Маска остается его доля в компании Tesla, которая оценивается примерно в 12%. Несмотря на сообщения о замедлении темпов продаж электромобилей, акции Tesla с начала года выросли примерно на 13%. Только за один торговый день после заявления Маска о старте тестирования роботакси без операторов безопасности бумаги компании подорожали почти на 4%.

Кроме SpaceX и Tesla, значительную роль в финансовом портфеле Маска играет стартап в сфере искусственного интеллекта xAI. По информации источников, компания ведет переговоры о привлечении около 15 миллиардов долларов инвестиций, что может повысить ее оценку до 230 миллиардов долларов.

Реклама

Кроме того, в ноябре акционеры Tesla одобрили новый компенсационный пакет для Маска, общая стоимость которого может достигать одного триллиона долларов. Это решение стало крупнейшим корпоративным пакетом вознаграждения в истории и, по оценкам экспертов, отражает ожидания инвесторов относительно дальнейшей трансформации компании в направлениях искусственного интеллекта и робототехники.

По состоянию на сейчас сам Илон Маск, а также представители SpaceX, Tesla и xAI не комментировали запросы журналистов относительно оценки его состояния и планов выхода SpaceX на публичный рынок.

Напомним, ранее мы писали о том, что более 75% акционеров Tesla поддержали беспрецедентный компенсационный пакет для Илона Маска, который может сделать его первым в мире триллионером.