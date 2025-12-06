Илон Маск требует ликвидировать Евросоюз: что разозлило миллиардера

Илон Маск / © Associated Press

Американский миллиардер, основатель Space X и владелец Tesla Илон Маск требует «отменить» Европейский союз и передать управление национальным правительствам стран.

Об этом он написал в собственной соцсети Х.

«ЕС должен быть отменен, а суверенитет возвращен отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять свой народ», — говорится в заметке.

Бизнесмен также заявил, что бюрократия «медленно до смерти душит Европу».

После этого на его странице в соцсети появилось еще много постов с критикой ЕС, некоторые из которых сопровождались подписью «AbolishTheEU» («Отменить ЕС»).

Заявление американского миллиардера прозвучало после того, как он получил штраф от Еврокомиссии в размере 120 млн евро.

Собственно оштрафована платформа X (ранее Twitter), принадлежащая Маску, за нарушение европейского закона о цифровых услугах (Digital Services Act), сообщает Die Zeit.

Расследование в отношении сети Х продолжалось два года, после чего было установлено три нарушения общеевропейского закона о модерации контента, который действует с февраля 2024 года.

В частности, было установлено, что синяя галочка в учетных записях пользователей Х вводит в заблуждение. Ранее она удостоверяла проверку личности, ее получали страницы учреждений, крупных компаний, неправительственных организаций или известных людей — от политиков до спортсменов, знаменитостей и журналистов.

С изменением, введенным после захвата сети Илоном Маском, синюю галочку за определенную плату может получить любой пользователь, подписанный на X Premium.

Второе нарушение — это отсутствие прозрачности в отношении рекламы.

Последнее нарушение касается отказа предоставить исследователям доступ к публичным данным для мониторинга политического контента или скоординированных кампаний. Это происходит на фоне того, как правила Комиссии требуют от технологических компаний предоставлять публичный список рекламодателей, чтобы обеспечить защиту своих структур от незаконного мошенничества, ложной рекламы и скоординированных кампаний в контексте политических выборов.

На штраф для сети Х от Еврокомиссии отреагировали американские высокопоставленные чиновники.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в своей заметке на Х, что Евросоюз «должен поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании по пустякам».

Государственный секретарь Марко Рубио опубликовал на X сообщение, в котором раскритиковал ЕС за это решение, обвинив его в цензуре.

«Штраф в размере 140 миллионов долларов, наложенный Европейской комиссией, — это не просто нападение на @X, а нападение на все американские технологические платформы и американский народ со стороны иностранных правительств. Времена онлайн-цензуры американцев прошли», — написал Рубио.

Напомним, более 75% акционеров Tesla поддержали беспрецедентный компенсационный пакет для Илона Маска, который может сделать его первым в мире триллионером.