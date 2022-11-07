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Илон Маск удивил пользователей соцсетей новым сообщением о выборах в Конгресс США

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
1564
Время на прочтение
1 мин
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Илон Маск удивил пользователей соцсетей новым сообщением о выборах в Конгресс США

Илон Маск / Фото: Associated Press

Основатель компании SpaceX Илон Маск призвал подписчиков голосовать на выборах в Конгресс США за Республиканскую партию

Илон Маск удивил пользователей соцсетей новой публикацией. На этот раз в ней говорилось о следующих выборах в Конгресс США.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Независимым избирателям: совместная власть сдерживает худшие эксцессы обеих партий, поэтому я рекомендую голосовать за Республиканский Конгресс, учитывая, что президентство является демократическим", — сказал Илон Маск.

Что известно о выборах в Конгресс США

8 ноября в США будут проходить выборы в Конгресс. Результаты окажут влияние на следующие два года президентства Джо Байдена и его политику. В частности это может повлиять и на дальнейшую поддержку страны нашего государства.

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