Илон Маск вызвал волну критики из-за твита о нападении на мужа Нэнси Пелоси

Основатель Tesla и SpaceX, недавно купивший платформу микроблогов Twitter, опубликовал ссылку на сайт, тиражирующий фейковые новости сторонников теории заговора.
В воскресенье, 30 октября, американский бизнесмен и новый владелец Twitter Илон Маск обнародовал необоснованные слухи о нападении на мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, чем вызвал критику СМИ.
Как сообщает NBC News, Маск вскоре удалил свой твит, но к тому времени он получил более 24 000 ретвитов и 86 000 лайков.
"Существует небольшая вероятность того, что внешность может быть обманчивой", – загадочно написал Маск в Twitter. К своему сообщению он добавил ссылку на статью на сайте Santa Monica Observer, которую газета Los Angeles Times назвала "печально известным источником ложных новостей".
В публикации, на которую ссылается Илон Маск, говорится, что никакого нападения на дом супругов Пелоси не было, а муж высокопоставленной чиновницы Пол Пелоси был бы там с мужчиной не традиционной сексуальной ориентации.
Своей корреспонденцией в Twitter Илон Маск отреагировал на твит бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, в которой она раскритиковала распространяемые республиканцами теории заговора.
Зная эксцентричный характер основателя Tesla и SpaceX, который называет себя сторонником полной свободы слова, обозреватели американских СМИ выражают беспокойство из-за возможности превращения Twitter в "сливной бачок" непроверенной и откровенно вредной информации.
Напомним, недавно миллиардер Илон Маск заявил, что приобрел Twitter, поскольку хочет создать цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений.
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