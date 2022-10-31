Илон Маск вызвал волну критики из-за твита о нападении на мужа Нэнси Пелоси

Основатель Tesla и SpaceX, недавно купивший платформу микроблогов Twitter, опубликовал ссылку на сайт, тиражирующий фейковые новости сторонников теории заговора.

В воскресенье, 30 октября, американский бизнесмен и новый владелец Twitter Илон Маск обнародовал необоснованные слухи о нападении на мужа спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, чем вызвал критику СМИ.

Как сообщает NBC News, Маск вскоре удалил свой твит, но к тому времени он получил более 24 000 ретвитов и 86 000 лайков.

"Существует небольшая вероятность того, что внешность может быть обманчивой", – загадочно написал Маск в Twitter. К своему сообщению он добавил ссылку на статью на сайте Santa Monica Observer, которую газета Los Angeles Times назвала "печально известным источником ложных новостей".

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В публикации, на которую ссылается Илон Маск, говорится, что никакого нападения на дом супругов Пелоси не было, а муж высокопоставленной чиновницы Пол Пелоси был бы там с мужчиной не традиционной сексуальной ориентации.

Своей корреспонденцией в Twitter Илон Маск отреагировал на твит бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, в которой она раскритиковала распространяемые республиканцами теории заговора.

Зная эксцентричный характер основателя Tesla и SpaceX, который называет себя сторонником полной свободы слова, обозреватели американских СМИ выражают беспокойство из-за возможности превращения Twitter в "сливной бачок" непроверенной и откровенно вредной информации.

Напомним, недавно миллиардер Илон Маск заявил, что приобрел Twitter, поскольку хочет создать цифровую платформу для обсуждения широкого спектра мнений.

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