Илон Маск запустил собственную Википедию: что особенного у Grokipedia

Илон Маск

Илон Маск официально объявил о запуске Grokipedia — новой интернет-энциклопедии, созданной его компанией xAI (разработчиком нейросети Grok). Этот проект позиционируется как прямой идеологический вызов Википедии, поскольку Маск обещает, что Grokipedia будет свободна от «пропаганды», которая, по его мнению, заполонила ресурс-конкурент.

Об этом пишет BBC.

По состоянию на запуск, Grokipedia содержит около 900 тысяч статей. В отличие от Википедии, статьи в ней будут редактироваться командой xAI, а не сообществом пользователей.

Ключевое отличие

Фундаментальное расхождение между двумя платформами уже проявилось в подходах к освещению чувствительных тем, таких как изменение климата.

Классическая Википедия придерживается позиции «почти единогласного научного согласия» о том, что климат теплеет в результате деятельности человека.

Grokipedia представляет эту информацию в отрицательном контексте, утверждая, что заявления о научном консенсусе «преувеличены из-за выборочного подхода». Новый ресурс также критикует прессу и экологические организации за согласованное изображение изменения климата как экзистенциальной угрозы, которое, по мнению Grokipedia, не всегда опирается на соразмерные эмпирические доказательства.

Ответ основателей Википедии

Соучредитель Википедии Джимми Уэйлс и представители некоммерческой организации Wikimedia Foundation решительно отреагировали на появление конкурента. Уэйлс заявил, что искусственный интеллект не сможет соперничать с точностью энциклопедии, которую создают люди.

Пресссекретарь Wikimedia Foundation, Лорен Дикинсон, отметила, что любая нейросеть «питается знаниями, полученными людьми». Она подчеркнула: «Компании ИИ, генерируя контент, полагаются именно на это человеческое знание, и даже Grokipedia, чтобы существовать, нужна Википедия».

Wikimedia Foundation также выразила обеспокоенность, что активное использование их данных нейросетями уже привело к падению посещаемости wikipedia.org на 8%, поскольку пользователи получают обработанную ИИ информацию напрямую через поисковые сервисы.

Идею Маска, направленную на «исправление» контента, поддержал Дэвид Сакс, куратор ИИ в администрации Дональда Трампа, выразивший надежду, что Grokipedia сможет бросить вызов существующей «доминирующей» платформе.

