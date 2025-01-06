Илон Маск заявил об изменении алгоритмов X для уменьшения негатива

В скором времени алгоритм будет скорректирован для продвижения более информационного и развлекательного контента, заявил бизнесмен.
Владелец платформы X (бывший Twitter), миллиардер Илон Маск, признал, что алгоритмы соцсети способствуют распространению отрицательного контента. Он пообещал внести изменения по улучшению рекомендаций.
По словам Маска, X стремится уменьшить негативное влияние контента, которое хоть и увеличивает время, проведенное пользователями в платформе, но вызывает у них разочарование.
"В скором времени алгоритм будет скорректирован для продвижения более информационного и развлекательного контента. Мы опубликуем изменения. Мы также работаем над простыми способами динамической настройки контента в ленте, чтобы вы могли иметь то, что хотите, в любой момент", — написал Маск в X .
Недавно Илон Маск подверг критике премьер-министра Великобритании Кира Стармера и призвал провести новые выборы.
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