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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Илона Маска и его команду в DOGE могут обязать проходить проверку на наркотики — Axios

Законопроект обяжет его и DOGE участвовать в проверках перед началом работы и проходить случайные тесты.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
Илон Маск

Илон Маск / © Associated Press

В США конгрессвумен Мики Шеррил инициировала законопроект, требующий тестирования на наркотики для Илона Маска и работников DOGE.

Об этом сообщило издание Axios .

В своем выступлении Шеррил упомянула отчет WSJ за 2024 год, где Маска обвиняли в употреблении наркотических веществ, включая ЛСД и кокаин. В то же время его защита настаивала, что предприниматель регулярно проходит проверки на наркотики в SpaceX и ни разу не имел проблем с тестами.

Если законопроект будет принят, специальные государственные служащие будут обязаны проходить проверку на наркотики перед началом работы и участвовать в случайном тестировании. Положительный тест приведет к отстранению от должности на минимум год.

По словам Шеррил, эта инициатива направлена на защиту граждан США от «опасной некомпетентности администрации Трампа и ее пренебрежения вопросами национальной безопасности».

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, в «определенный момент» прекратит свое существование.

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