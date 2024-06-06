Илона Маска во второй раз обогнали в рейтинге самых богатых людей в мире: кто имеет самое большое состояние

Илон Маск занимает третье место в рейтинге самых богатых людей мира.

Бернар Арно, французский миллиардер и генеральный директор конгломерата предметов роскоши LVMH, 6 июня обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком мира после того, как акции его компании выросли почти на 1,5% во время утренних торгов в Европе.

Об этом пишет Forbes.

С оценкой чистого капитала в 210,1 миллиарда долларов Арно обогнал генерального директора Tesla, состояние которого составляет 208,6 миллиарда долларов.

Состояние Арно выросло на 7,7 миллиарда долларов 6 июня, поскольку акции LVMH подскочили на 1,45% до 830 долларов (763,50 евро).

Акции LVMH с начала года подорожали на 5,5%. Для сравнения, акции Tesla, составляющие примерно треть состояния Маска, упали почти на 30% с начала 2024 года.

Напомним, ранее издание Bloomberg обновило индекс миллиардеров мира. На первом месте оказался французский бизнесмен Бернар Арно. Вторую строчку занял Джефф Безос – американский предприниматель, основатель интернет-магазина Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin ($198 млрд). А третье место досталось Илону Маску.

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