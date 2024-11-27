Илону Маску снова не понравилось оказание помощи Украине: что написал миллиардер

Илон Маск прокомментировал новую помощь США, которую просит Байден у Конгресса.
Американский миллиардер и член новой администрации Дональда Трампа отреагировал на информацию о возможном предоставлении новой помощи от США для Украины.
Об этом он написал в соцсети Х.
Маск оставил сообщение под новостью от Leading Report, в котором сообщалось о выделении 24 млрд долларов для Украины.
"Это не нормально", – говорится в сообщении.
Следует заметить, что он уже неоднократно публиковал на своей странице оскорбительные мемы в адрес Украины и ее официальных лиц.
Напомним, президент США Джо Байден в последнюю минуту обращается к Конгрессу с просьбой предоставить 24 млрд долларов помощи Украине, чтобы усилить ее военную поддержку и пополнить сократившиеся запасы Соединенных Штатов.
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