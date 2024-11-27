Илону Маску снова не понравилось оказание помощи Украине: что написал миллиардер

Американский миллиардер и член новой администрации Дональда Трампа отреагировал на информацию о возможном предоставлении новой помощи от США для Украины.

Об этом он написал в соцсети Х.

Маск оставил сообщение под новостью от Leading Report, в котором сообщалось о выделении 24 млрд долларов для Украины.

Также читайте Байден пытается укрепить позиции Украины до переговоров с РФ и прихода Трампа – WP

"Это не нормально", – говорится в сообщении.

Комментарий Илона Маска / Фото: twitter.com

Следует заметить, что он уже неоднократно публиковал на своей странице оскорбительные мемы в адрес Украины и ее официальных лиц.

Напомним, президент США Джо Байден в последнюю минуту обращается к Конгрессу с просьбой предоставить 24 млрд долларов помощи Украине, чтобы усилить ее военную поддержку и пополнить сократившиеся запасы Соединенных Штатов.

Читайте также: