В процессе покупки Twitter в 2022 году Илон Маск получил поддержку от фонда 8VС, в который входят сыновья российских олигархов Петра Авена и Вадима Мошковича.

Информацию об этом сообщили Washington Post и Newsweek, ссылаясь на документ Окружного суда Калифорнии.

20 августа суд потребовал от Илона Маска рассекретить список акционеров X Holdings, включающий около 100 человек, среди которых представители Кремниевой долины, фонд Дидди, саудовский принц Аль-Валид ибн Талал аль-Сауд и венчурный фонд 8VС.

Фонд имеет в своем составе сыновей российских олигархов: Джек Мошкович, сын Вадима Мошковича, поступил в фонд в 2018 году, а Денис Авен, сын Петра Авена, работает там с 2022 года, когда его отца уже внесли в санкционные списки Запада.

Основатель и руководитель фонда 8VС Джо Лонсдейл заявил, что Джек Мошкович и Денис Авен являются высококвалифицированными профессионалами и не имеют никакой связи с российским бизнесом.

Джо Лонсдейл заявил, что его ненависть к Путину и борьба с террористами преследовали цель сохранить миллиарды для правительства США и сделать страну более готовой к противостоянию противникам. Однако он также подчеркнул, что важная работа, которую они выполняют, не должна включать изоляцию наиболее умных и богатых россиян, и он не считает это правильной стратегией.

После того, как он выходит из того, что им поддержка Trump ця функція, він не був агресивним, щоб бути прив'язаний до лівих journalists on multitopics. Far-Left Rolling Stone's hit piece на моїх 10-й день основанный на нашей политике org Cicero's success — we' helping several states reduce… -- Joe Lonsdale ( @ JTLonsdale ) August 16, 2024

Напомним, Илон Маск попал в скандал из-за своих высказываний о войне России против Украины, призвав к прекращению огня и назвав ситуацию в Украине "безнадежной".

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