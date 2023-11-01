"Им будет не до Украины": эксперт рассказал о военных планах РФ и грядущем кризисе

Российские войска будут сосредоточивать свое давление на Авдеевке, чтобы попытаться ее взять. Военно-политическое руководство РФ будет пытаться преподнести это если не как перелом в войне, то как очень важный успех – гораздо более важный, чем взятие Бахмута.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону сказал профессор Валерий Соловей.

Кризис перейдет в открытую фазу

В случае Авдеевки цена будет не ниже, отмечает профессор, если не выше. Считают, что это и некоторые сокращения поставок вооружения и боеприпасов Запада заставит Украину выйти на мирный трек.

"Я думаю, что это будет продолжаться до перехода политического кризиса в России в открытую форму. Он перейдет в открытую форму, судя по тому, что я знаю, уже в следующем году. Когда перейдет все в открытую фазу, я думаю, что будет не в Украину просто. Поэтому внимание будет уменьшено", – говорит Соловей.

Профессор добавил, что в целом есть значительная группа российской элиты, численно она даже преобладает, которая готова к широкому компромиссу с Украиной.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что сегодня Россия стремится перейти в какие-нибудь переговоры, консультации, как они сейчас начинают говорить. Это говорит о том, что они осознали: победить Украину военным путем состоятельности у РФ нет.

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