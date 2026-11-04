Вельма Лонг и Дороги Боггесс дружат более 80 лет / © скриншот с видео

Реклама

Две американки, которым исполнилось по 109 лет, дружат более восьми десятилетий и убеждены, что важную роль в счастливой жизни играют доброта, крепкие отношения и забота о себе. Вельма Лонг и Дороти Боггесс познакомились в Вашингтоне во время Второй мировой войны. Обе долгожительницы работали принтерами в Пентагоне, а случайное знакомство переросло в дружбу, которая длится уже более 80 лет.

Об этом они рассказали в интервью CBS News.

Реклама

Как две подруги познакомились во время Второй мировой войны

Когда Вельма и Дороти начали работать в военном ведомстве, они были молодыми девушками, оказавшимися в новой для себя среде. Там они не только нашли близких подруг, но и познакомились со своими будущими мужчинами. Впоследствии выяснилось, что мужчины были родственниками — двоюродными братьями.

Реклама

Семьи много времени проводили вместе: встречались, путешествовали и воспитывали детей. Дороти Боггесс была замужем за Джорджем 74 года. Мужчина скончался в возрасте 104 лет. При жизни супругов посетили все 50 американских штатов и 45 стран мира.

Несмотря на то, что с годами встречаться лично стало сложнее, подруги не лишились связи. Они живут неподалеку друг от друга в Вашингтоне и почти ежедневно звонят по телефону. Обе пережили многих близких друзей, поэтому особенно ценят то, что до сих пор имеют друг друга.

Какие правила помогают женщинам оставаться активными в 109 лет

Когда Вельму и Дороти спрашивают о секрете долгой и счастливой жизни, они не спешат называть какую-нибудь одну волшебную формулу. Женщины говорят, что важны регулярная физическая активность, сбалансированное питание и общение с близкими.

Но Вельма все же назвала один простой совет, который считает особенно важным: «Будьте добры к людям».

Реклама

Свою активность подруги стараются сохранять и в почтенном возрасте. Весьма до сих пор ходит на прогулки и разные мероприятия вместе с дочерью Филлис, которой 78 лет. Правда, иногда женщина сомневается, не устарела ли уже для таких выходов. Но дочь настаивает, что маме рано отказываться от активной жизни: людям приятно видеть ее и общаться с ней.

История двух американок стала примером выдержавшей десятилетие дружбы, смены поколений и потерю многих близких. А сами женщины напоминают: забота о здоровье важна, но не менее ценными остаются хорошие отношения с людьми, с которыми хочется разделять жизнь.

Другие секреты долголетия — истории людей, пересекших 100-летний рубеж

Своими привычками поделилась и 103-летняя американская блоггерша Кэрол Рот. Она трижды в неделю тренируется с персональным тренером, занимается дома и в бассейне, не соблюдает суровые диеты и среди важных составляющих своей жизни называет общение с приятными людьми и позитивное настроение.

Еще одна долгожительница, британка Дороти Крейтон, отметила 107-летие в окружении семьи и друзей. Женщина связывает счастливую жизнь с крепкой семьей, хорошим мужчиной и привычным ежедневным завтраком — яичницей с беконом и жевательными конфетами.

Реклама

А 101-летний Джон Кэрролл и его 100-летняя жена Джерри вместе уже более 80 лет. Супруги также подчеркивают важность общения с родными и друзьями, физической активности и заботы друг о друге.

Новости партнеров