Сергей Лавров / © Associated Press

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Западу придется вести переговоры, поскольку его влияние в мировой политике якобы изменяется.

Его заявление передает Clash Report.

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Оценивая позиции западных государств и их партнеров, Лавров утверждает, что они никуда не исчезнут из мировой политики, но не смогут навязывать свою волю другим странам.

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«Очевидно, что Запад никуда не исчезнет. Ни Соединенные Штаты, ни Европа, ни союзники Запада в других регионах мира. Но они больше не могут диктовать другим, как жить, с кем дружить и против кого вводить санкции. Им придется договариваться», — заявил министр иностранных дел РФ.

Отдельно в своем заявлении российское чиновник вспомнил о ситуации в европейских странах и действиях их руководства.

«Мы сочувствуем оказавшимся под властью крайне эгоистических и нереалистичных элит европейцам», — добавил Лавров.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нагло заявил о претензиях Москвы на значительную часть украинских территорий, назвав их «историческими землями» страны-агрессорки.

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Также американские аналитики подчеркивают, что Москва хочет присвоить большую часть Украины.

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