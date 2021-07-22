"Имеем победу России": в Польше раскритиковали соглашение США и Германии по "Северному потоку-2"

"Имеем победу России": в Польше раскритиковали соглашение США и Германии по "Северному потоку-2"

Спикер польского президента отметил, что благодаря "Северному потоку-2" Россия получит значительное влияние на европейском газовом рынке.

Российский проект "Северный поток 2", который строится в обход Украины, является нарушением Германией европейской солидарности в области общей энергетической политики. В Польше считают, что соглашение Германии и США по проекту является победой России.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский в программе "Польского радио".

"Решение о строительстве "Северного потока-2" было принято через несколько месяцев после российской агрессии против Украины. Мы практически имеем победу России, когда дело касается строительства этого газопровода. Благодаря этой инфраструктуре Россия получит значительное влияние на европейском газовом рынке, и прежде всего, она заработает деньги ", сказал пресс-секретарь президента Польши.

Спыхальский подчеркнул, что Польша неизменна в своей позиции по этому проекту, считая "Северный поток 2" нарушением Германией европейской солидарности в области общей энергетической политики".

"Не только Польша осознает угрозы, исходящие от "Северного потока-2", но и многие другие страны Центральной и Восточной Европы", — добавил Блажей Спыхальский.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" почти полностью завершен, поэтому противодействие его возведению санкциями на этом этапе уже невозможно.

Напомним, что министерство иностранных дел Германии опубликовало декларацию Вашингтона и Берлина по российскому проекту "Северный поток-2". Украина из-за этого инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией.

Также Меркель обсудила с Путиным "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Сообщалось, что Зеленский на встрече с Байденом 30 августа в Вашингтоне обсудит российский проект "Северный поток-2" как вызов безопасности для Украины и Европы.

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