Имеет двух должников: бывший сотрудник КГБ назвал, какую выгоду получил Лукашенко от бунта Пригожина

По мнению Жирнова, в этой ситуации Лукашенко защищал прежде всего себя.

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, якобы проведший переговоры с предводителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и завершил военное восстание в РФ, остался в большом выигрыше. Теперь он получил "двух должников": Пригожина и Путина.

Такое мнение 24 канала озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

"Лукашенко имеет двух должников. Он спас жизнь Пригожину. В следующий раз он будет ему виноват, потому что Лукашенко пообещал приютить Пригожину убежище в Беларуси. И Путин должен Лукашенко. У Лукашенко есть возможность получить от Путина очень большие откупные", — считает он.

Кроме того, благодаря завершению переворота, не пострадал и он сам. По мнению Жирнова, в этой ситуации Лукашенко защищал прежде всего себя.

"Есть вероятность того, что полк Калиновского, который воюет против россиян в Украине, мог бы пойти на Минск и свергнуть Лукашенко. Чтобы не давать такой пример, как нужно низвергать диктаторов, Лукашенко защищал прежде всего самого себя", — отметил он.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что бунт предводителя ППК "Вагнер" Евгения Пригожина является четко спланированной операцией российских спецслужб.

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