"Имеет определенных врагов в регионе": в Воздушных силах прокомментировали ночные взрывы в Иране

В Воздушных силах выразили надежду, что после взрывов Иран сменит свой политический вектор на более цивилизованный.
"Хлопки" в Иране, которые произошли этой ночью, являются прямым следствием политики их руководства, ведь Тегеран продолжает поддерживать агрессии России, предоставляя путинскому режиму вооружения.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.
"Не могу комментировать международный сектор, даже "хлопки" в России. Происходящее в Иране можно назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", – заявил Игнатий.
По его словам, Путин до сих пор надеется получить от иранцев то, вооружение у россиян в дефиците, а именно: баллистические ракеты (Fateh-110 и Zolfaghar) и ударные беспилотники (типа Shahed и другие). Вместо этого Тегеран хочет получить от Москвы самолеты.
"Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", – выразил надежду Игнат.
Напомним, что в ночь на 29 января в Сети появилась многочисленная информация и видео взрывов на производстве дронов, нефтеперерабатывающих предприятиях и военных базах в Иране.
Издание Al Arabia сообщило, что якобы Израиль начал военную операцию в Иране, однако израильская сторона эту информацию опровергла.
Военный эксперт по Израилю Игаль Левин собрал последние новости о том, что сейчас происходит в Иране.
В Минобороны Ирана в свою очередь заверили, что якобы ночная атака беспилотников была "неудачной".
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