"Имеет определенных врагов в регионе": в Воздушных силах прокомментировали ночные взрывы в Иране

В Воздушных силах выразили надежду, что после взрывов Иран сменит свой политический вектор на более цивилизованный.

"Хлопки" в Иране, которые произошли этой ночью, являются прямым следствием политики их руководства, ведь Тегеран продолжает поддерживать агрессии России, предоставляя путинскому режиму вооружения.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

"Не могу комментировать международный сектор, даже "хлопки" в России. Происходящее в Иране можно назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", – заявил Игнатий.

По его словам, Путин до сих пор надеется получить от иранцев то, вооружение у россиян в дефиците, а именно: баллистические ракеты (Fateh-110 и Zolfaghar) и ударные беспилотники (типа Shahed и другие). Вместо этого Тегеран хочет получить от Москвы самолеты.

"Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", – выразил надежду Игнат.