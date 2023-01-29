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"Имеет определенных врагов в регионе": в Воздушных силах прокомментировали ночные взрывы в Иране

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Имеет определенных врагов в регионе": в Воздушных силах прокомментировали ночные взрывы в Иране

Фото: pixabay.com

В Воздушных силах выразили надежду, что после взрывов Иран сменит свой политический вектор на более цивилизованный.

"Хлопки" в Иране, которые произошли этой ночью, являются прямым следствием политики их руководства, ведь Тегеран продолжает поддерживать агрессии России, предоставляя путинскому режиму вооружения.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона.

"Не могу комментировать международный сектор, даже "хлопки" в России. Происходящее в Иране можно назвать последствиями их политики. Возможно, они будут по-другому направлять свою поддержку странам-террористам и не помогать России совершать свои преступления", – заявил Игнатий.

По его словам, Путин до сих пор надеется получить от иранцев то, вооружение у россиян в дефиците, а именно: баллистические ракеты (Fateh-110 и Zolfaghar) и ударные беспилотники (типа Shahed и другие). Вместо этого Тегеран хочет получить от Москвы самолеты.

"Иран имеет определенных врагов в регионе, поэтому будем надеяться, что эта страна сменит свой политический вектор на более цивилизованный", – выразил надежду Игнат.

Напомним, что в ночь на 29 января в Сети появилась многочисленная информация и видео взрывов на производстве дронов, нефтеперерабатывающих предприятиях и военных базах в Иране.

Издание Al Arabia сообщило, что якобы Израиль начал военную операцию в Иране, однако израильская сторона эту информацию опровергла.

Военный эксперт по Израилю Игаль Левин собрал последние новости о том, что сейчас происходит в Иране.

В Минобороны Ирана в свою очередь заверили, что якобы ночная атака беспилотников была "неудачной".

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Дата публикации
Просмотры
2194
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