"Имеет право на защиту": польский Сейм поддержал вступление Украины в НАТО

Депутаты нижней палаты польского парламента подчеркнули, что Украина сегодня защищает не только свою государственность.

В пятницу, 16 июня, Сейм Польши принял резолюцию с поддержкой вступления Украины в Североатлантический альянс.

Об этом сообщила канцелярия нижней палаты польского парламента в Twitter.

"Каждая нация имеет неотъемлемое право на защиту. Это также означает возможность подавать заявку на членство в организациях коллективной обороны, позволяющих эффективно реализовать это право", — подчеркнули польские депутаты.

В тексте этого документа подчеркивается, что Украина сегодня защищает не только свою государственность, но и общие ценности — демократию и порядок, основанный на международном праве.

“Учитывая приверженность украинского народа и его суверенное право выбирать свой путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические стремления. Украинские войска становятся все более оперативно совместимыми с силами НАТО и приобретают опыт на поле боя”, — говорится в резолюции.

В Сейме также отметили, что решение о вступлении в НАТО принимают "заинтересованные государства и страны-члены Альянса", и признали, что предстоящий саммит в Вильнюсе является ключевым для отношений между НАТО и Украиной.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на принятие этой резолюции в своем лаконичном "рисуночном" стиле, опубликовав скриншот этого сообщения в Twitter и добавив к нему изображение польского и украинского флагов, а также дружеское рукопожатие.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на резолюцию Сейма Польши / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, ранее Европейский парламент призвал НАТО присоединить Украину к Североатлантическому альянсу. Депутаты поддержали ответную резолюцию.

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