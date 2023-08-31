"Имеет связи в Украине": Климкин прокомментировал назначение министра обороны Великобритании

Назначение нового министра обороны Великобритании стратегически ничего не изменит. Поддержка Украины будет продолжаться и дальше.

Об этом сказал министр иностранных дел (2014 – 2019) Павел Климкин, сообщает 24 канал.

Лично связан с Украиной

По словам Климкина, новый министр обороны имеет немало личных связей в Украине.

"Я уверен, что на стратегическом уровне ничего не изменится", – отметил Климкин.

Известно, что 25 августа Шеппс посетил Киев, где он встретился с украинскими министрами и представителями энергетической отрасли. Он обсудил поддержку Великобритании в восстановлении нашего государства. Кроме того, Шеппс присоединился к программе "Дом для Украины", а также приютил семью украинских беженцев в апреле 2022 года.

Что известно о кадровых изменениях в Минобороны Великобритании

В четверг, 31 августа, министр обороны Великобритании Бен Уоллес 31 августа подал заявление об отставке. Он занимал должность 4 года. Уоллес запомнился тем, что много помогал Украине, каксобственно, и вся страна.

Впоследствии стало известно, что теперь министерство возглавит Грант Шеппс.

Примечательно, что новый глава ведомства уже успел отличиться сильным заявлением о войне. Так, он пообещал, что помощь ВСУ будет продолжаться.

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