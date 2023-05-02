Имеет веские причины: владелец Tinder Match Group заявил, что уходит из России до 30 июня

Компания Match, бренды которой содержат приложения для знакомств, такие как Tinder, Hinge и PlentyOfFish, сделала несколько публичных заявлений.

Владелец Tinder Match Group (MTCH.O) заявил, что покинет Россию до 30 июня, ссылаясь на необходимость защиты прав человека.

Об этом говорится в Reuters.

"Мы стремимся защищать права человека. Наши бренды принимают меры по ограничению доступа к своим услугам в России и завершат свой выход с российского рынка до 30 июня 2023 года", — заявлено в ежегодном отчете компании.

Многие провайдеры цифровых услуг с небольшим количеством сотрудников в России, таких как Spotify и Netflix, прекратили работу вскоре после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Match, бренды которой содержат программы для знакомств, такие как Tinder, Hinge и PlentyOfFish, оказали несколько публичных заявлений о своей деятельности в России, но заметили негативное влияние на свой европейский бизнес в марте 2022 года.

"Матч" не сразу ответил на запрос о дополнительном комментарии.

Акционер Match Friends Fiduciary Corp сказал, что Match подала пример другим, увязав свое решение с рисками для прав человека, с которыми сталкивается украинский народ.

Европейское полицейское агентство Европол в сентябре заявило, что приложения для знакомств были среди онлайн-платформ, которые "увлекали" с целью торговли людьми, привлекая внимание к тяжелому положению украинских беженцев.

"Бизнес, торгующий на доверии, имел веские причины покинуть Россию. Для надежного бренда не очень хорошо продолжать деятельность в стране, где Международный уголовный суд выдвинул обвинения главе государства", — заявил Джефф Перкинс, исполнительный директор Friends Fiduciary.

Напомним, 17 марта МКС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, обвинив его в военном преступлении — незаконной депортации сотен детей из Украины.