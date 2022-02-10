Имеет всего 80 см роста: в Германии спасли от мясников одного из самых маленьких в мире бычков

Он родился с редким генетическим дефектом.

Маленький, но большая непоседа. В Германии спасли от мясников одного из самых маленьких бычков в мире.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 февраля.

Отмечается, что животное относится к породе декстер и родилось с редким генетическим дефектом. Поэтому в свои 8 месяцев у него только 80 сантиметров роста.

Хозяин фермы, где появился на свет этот бычок, хотел отдать его на забой. Однако вовремя вмешались зоозащитники и перевезли бычка на другую ферму. Там ему уже даже дали имя – Наполеон. Бычок уже успел подружиться с сотней других коров в стаде, но больше всего прикипел к своей приемной маме Лауре — от нее он не отходит ни на миг. Увидеть Наполеона может каждый желающий – каждое воскресенье ферма открыта для посетителей.

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