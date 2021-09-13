Имела "золотое сердце": в Британии мать пятерых детей умерла через три месяца после жалоб на боль в животе

Имела "золотое сердце": в Британии мать пятерых детей умерла через три месяца после жалоб на боль в животе

Женщина обратилась к медикам после того, как заметила проблемы с животом.

В британской больнице Эйнтри умерла мама пятерых детей всего через несколько месяцев после того, как у нее обнаружили желудочную инфекцию.

Об этом пишет The DailyMirror.

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54-летняя женщина с Сифорта впервые обратилась в отделение неотложной помощи в июне после того, как у нее начались боли в животе. Она также жаловалась на вздутие.

Следующие три месяца пациентка провела в больнице, где ей сказали, что у нее "спонтанная инфекция жидкости в желудке" и она заболела сепсис (заражение крови). В Паулы остались пять дочерей.

"Я все еще чувствую онемение. Мне кажется, что этого не произошло. Я сейчас планирую ее похороны, и мне кажется, что она все еще в больнице, ей становится лучше", — говорит 24-летняя дочь Эбби.

В день смерти Паулы ее состояние, казалось, улучшалось, но, к сожалению, через полчаса она умерла. Рядом были дочери. 54-летний муж страдал от ряда сопутствующих заболеваний, в частности цирроз печени, и ранее неоднократно попадал в больницу.

"Я думала, ей станет лучше, потому что ей всегда становилось лучше. Это невероятно, насколько сильно по ней будем скучать", — замечает Эбби.

Дети Паулы говорят, что она была прекрасной мамой, смешной, очень саркастической и имела "золотое сердце".

"В детстве ей не очень помогали, но она была прекрасной мамой и любила нас больше всего на свете. Она отдаст свою рубашку кому угодно. Жизнь не была хорошей для мамы, она заслуживала всего самого лучшего и не получила этого", — говорят дети, которые создали страницу для пожертвований на достойные похороны для мамы.

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