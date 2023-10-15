Имели раскладной стол и динамик: супруги из Британии собрали миллион гривен для украинцев (фото)

Супруги Михаил и Карина Фирман, проживающие в британском городе Бирмингем, собрали миллион гривен для украинцев.

Об этом пишет "Укринформ".

История хорошего дела начиналась с раскладного стола и маленького динамика. Михаил и Карина продолжают свое дело и по субботам начинают митинг в поддержку Украины.

Митинги в поддержку Украины супругов Фирманов/Фото: Михаил Фирман

Митинги в поддержку Украины супругов Фирманов/Фото: Михаил Фирман

Митинги в поддержку Украины супругов Фирманов/Фото: Михаил Фирман

"Семья Фирманов организовала уже около 100 митингов, а общая сумма донатов превысила отметку 23,5 тыс. фунтов стерлингов (1,128 млн грн). Каждый фунт уходит в копилку Фонда Притулы. Также они частично помогают 81-й бригаде (81-я отдельная бригада в составе Десантно-штурмовых войск ВСУ – ред.)", — говорится в материале.

Каждый митинг Фирманов начинается с сигналов воздушной тревоги и минутой молчания.

Что известно о семье

Карина родилась в Латвии, в Риге, в 2012 году переехала в Великобританию, где познакомилась с Михаилом – он родом из Украины, родился в Тернопольской области, в Монастырисках. В семье есть трое детей: дочери 13-летняя Арина и 9-летняя Виктория и 6-летний сын Ричард. Михаил работает преподавателем по строительству, Карина учится и воспитывает детей.

Напомним, 15 октября россияневторой раз за день обстреляли Херсон.

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