"Именно 17 сентября": Туск напомнил о вторжении СССР в Польшу после новой атаки РФ

Дональд Туск / © Associated Press

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что новая атака российского беспилотника вблизи украинского Ягодина, недалеко от польской границы, произошла в символическую для Польши дату. Речь идет о 17 сентября — дне, когда в 1939 году Советский Союз начал вторжение в Польшу.

Заявление польского премьера цитирует издание RMF24.

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«Я получил еще одно сообщение — атака России на западную часть Украины завершилась. Очень близко к польской границе, недалеко от украинского Ягодина возле Дорогуска, снова, вероятно, атаковали автозаправочную станцию. Произошел очень мощный взрыв. Наши самолеты были подняты в воздух. Сегодня 17 сентября — особый день, в том числе и с точки зрения сегодняшней безопасности», — сказал польский премьер.

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Туск имел в виду 17 сентября 1939 года, когда Красная армия вторглась на территорию Польши с востока после начала Второй мировой войны. Нападение произошло после заключения нацистской Германией и СССР пакта Молотова-Риббентропа с тайным протоколом о разграничении сфер влияния в Центрально-Восточной Европе.

В тот же день, 17 сентября 2026 года, польские военные подняли в воздух истребители в связи с российской атакой по целям на западе Украины.

Что происходило в Польше во время атаки

По информации пресс-секретаря Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковника Яцека Горишевского, примерно в 4 км от польско-украинской границы, на украинской территории, вероятно, упал или был сбит беспилотник, который быстро приближался к польской границе. Военные уточняли данные своих систем, чтобы установить обстоятельства инцидента.

В 12:46 польские военные сообщили о завершении авиационной операции, проводившейся в связи с угрозой российского воздушного удара по целям на западе Украины. Через две минуты было отменено предупреждение Правительственного центра безопасности для жителей приграничных районов.

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До этого жители уездов Люблинского и Подкарпатского воеводств получили предупреждение от RCB об угрозе воздушного нападения.

Для обеспечения необходимой свободы действий военных самолетов временно приостановили работу аэропортов в Люблине и Ряшеве. После завершения авиационной операции эти ограничения были сняты.

Напомним, что новый инцидент возле Ягодина произошел через несколько дней после предыдущих российских ударов непосредственно вблизи польской границы. 13 сентября российский беспилотник поразил локомотив поезда Киев-Варшава примерно в 2 км от польской границы, а другой дрон атаковал объект возле пункта пропуска Дорогуск-Ягодин. Тогда польские власти также подняли военную авиацию для защиты воздушного пространства страны.

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