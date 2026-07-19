«Именно этого хотел Линдси Грэм»: Трамп выдвинул новое условие о новом санкционном законе против РФ

Трамп требует включить Иран в новый санкционный законопроект против РФ / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Конгресс расширить готовящийся законопроект о жестких санкциях против РФ, включив в него аналогичные ограничения в отношении Ирана.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social в воскресенье, 19 июля.

«Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно этого хотел Линдси (покойный сенатор Линдси Грэм — Ред.), и это должно было произойти. Это важно», — отметил Трамп в своем сообщении.

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Напомним, в апреле 2025 года в Сенат США был внесен законопроект о новых санкциях против России. Однако документ больше года «лежал в ящике». Незадолго до своей смерти Грэм объявил о достижении компромисса с администрацией США, позволявшего сдвинуть процесс с мертвой точки.

Обновленная редакция документа, получившая название «Закон Линдси Грэма о санкциях против России 2026 года», была представлена в Сенате сразу после внезапной смерти политика 11 июля.

Напомним, 11 июля Линдси Грэм скончался в Вашингтоне. До этого, 10 июля, сенатор побывал в Киеве.

Ранее о том, что в подготовленный Линдси Грэмом законопроект о санкциях против России могут быть включены Иран и Хезболла, Трамп сказал на встрече с премьер-министром Ирака 14 июля.

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