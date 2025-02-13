"Именно так нужно общаться с Россией": Лавров похвалил Трампа

Лавров пытался убедить мир, что удивлен реакцией международного сообщества на новость о разговоре между "двумя вежливыми, образованными людьми".

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров похвалил президента США Дональда Трампа, назвав его "хорошо воспитанным".

Об этом Лавров сказал, комментируя разговор Дональда Трампа с диктатором Путиным, передает CNN.

"Это показывает, насколько персонал администрации Байдена во главе с их президентом и их европейскими сателлитами отказались от диалога и дипломатии как метода общения с внешним миром, выбрав вместо этого угрозы", — цинично заявил Лавров.

Лавров признал, что между Трампом и Путиным существует "много разногласий", но самодовольно добавил: "Именно так нужно общаться с Россией".

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры по прекращению огня в Украине.

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