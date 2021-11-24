"Имеют ошибочное чувство безопасности": в ВОЗ обратились к вакцинированным против коронавируса

"Имеют ошибочное чувство безопасности": в ВОЗ обратились к вакцинированным против коронавируса

В ВОЗ также раскритиковали дисбаланс в мире с распределением вакцин от коронавируса, доступом к тестам и средствам лечения.

Вакцины от коронавируса внушают "ложное чувство безопасности" у людей. Но даже полностью привитые граждане должны соблюдать ограничительные меры, ведь тоже могут заболеть.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус на брифинге в Женеве.

По словам главы ВОЗ, у многих привитых возникло ощущение, что теперь им не нужно соблюдать никаких карантинных мер.

"Мы обеспокоены ошибочным ощущением безопасности, которое существует во многих странах и общинах. Вакцины спасают жизнь, но они не предотвращают полностью передачу вируса", — цитирует его пресс-служба ВОЗ.

По оценке ВОЗ до появления "Дельта"-штамма вакцинация снижала передачу инфекции примерно на 60%, после появления показатель снизился ориентировочно до 40%.

Кроме того, глава ВОЗ раскритиковал дисбаланс с распределением вакцин от коронавируса в мире, в доступе к тестам на коронавирус и средствам лечения.

"Сохраняется шокирующий дисбаланс в глобальном распределении вакцин. Всего в мире применено более 7,3 млрд доз вакцины, однако около 70% этого количества ушло только в 10 стран", — сказал он.

По его словам, сейчас полностью вакцинировано около 40% жителей планеты, "но в Африке — всего 6%". В то же время, потенциальное неравенство, по его мнению, сохранится в дальнейшем и в доступе к новым средствам борьбы с пандемией, которые сейчас проходят испытания, поскольку поставки будут ограниченными, а сами эти средства — дорогими.

Гендиректор напомнил о поставленной ВОЗ задаче достичь охвата прививкой до конца года не менее 40% населения во всех странах. Он призвал "резко нарастить производство" вакцин в странах с низкими и средними доходами на душу населения.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.