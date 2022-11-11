Имитируют вторжение РФ в Европу: США, Британия и Австралия начали совместные учения — The Times

Американские, британские и австралийские военные начали совместные учения на территории США. В легенде учений говорится об имитации российского вторжения в Европу.

Об этом пишет The Times.

По их данным, в двухнедельных учениях принимают участие четыре с половиной тысячи военнослужащих. Они отрабатывают новые тактические приемы, проникнутые из опыта ВСУ, в условиях открытого ландшафта пустыни, напоминающего украинские степи.

По словам одного из участников учений, война в Украине показала определенные изменения в практике ведения боевых действий, включая широкое использование беспилотных летательных аппаратов, из-за чего западным армиям необходимо "быстро адаптироваться к новым реалиям".

"Также прорабатывается применение технологий обработки больших разведданных массивов, которые собирают беспилотники, для принятия командных решений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023 аналогичные тренировочные мероприятия планируется провести непосредственно в Европе.

Напомним, что Силы обороны Японии и США начали масштабные учения на юго-западных японских островах и вокруг них.