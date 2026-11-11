Импичмент министру обороны Трампа провалился: Гегсет избежал смещения с должности

Пит Гегсет / © Associated Press

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Палата представителей Конгресса США отклонила инициативу по импичменту министра обороны Пита Гегсета.

Об этом сообщает NBC News.

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Во время голосования 211 членов Палаты представителей высказались против передачи резолюции об импичменте на дальнейшее рассмотрение, в то время как 204 законодателя поддержали ее. Таким образом, инициатива фактически потерпела неудачу.

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Как отмечает издание, даже среди критикующих Гегсета республиканцев нет убеждения, что его действия соответствуют критериям «тяжких преступлений и проступков», необходимым для объявления импичмента.

Томас Масси, известный критик Гегсета и президента Дональда Трампа, обвинил министра в нарушении законов ведения войны во время операций в Иране, а также в действиях американских военных в Йемене, Венесуэле и Карибском бассейне. Он стал единственным представителем Республиканской партии, поддержавшим голосование за импичмент.

«Кто должен наконец поставить точку и спросить: будем ли мы выполнять действующие законы? Будем ли мы придерживаться Конституции?» — заявил конгрессмен.

NBC News также напоминает, что в начале года Гегсет и Трамп поддерживали соперников Масси во время внутрипартийных праймериз. В результате конгрессмен потерпел поражение.

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Сам Гегсет назвал попытку отстранить его от должности «фарсом» и политическим шоу. Он настаивает, что все военные операции США были законными и производились с должным одобрением.

Ранее сообщалось, что конгрессмен-республиканец Томас Масси инициировал процедуру импичмента министра обороны США Пита Гегсета.

Мы ранее информировали, что лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис поддержал резолюцию по министру обороны Питу Гегсету и призвал его уйти в отставку.

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