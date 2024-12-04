Импичмент президенту Южной Кореи: правящая партия озвучила свою позицию

Чтобы объявить импичмент президенту, оппозиции нужно привлечь всего 8 голосов правящей партии.

Попытка южнокорейской оппозиции объявить импичмент президенту Юн Сок Елю за неудачную попытку ввести военное положение может провалиться. Правящая партия заявила, что выступит против этого шага.

Об этом пишет Reuters.

"Законодатели могут проголосовать за законопроект уже в пятницу. Правящая партия Юна "Сила народа" заявила, что выступит против, но из-за кризиса внутри партии возникли разногласия. Оппозиционной Демократической партии, имеющей большинство в парламенте, необходимо, чтобы законопроект поддержали не менее восьми законодателей правящей партии, чтобы он был принят", – говорится в статье.

Представители оппозиции отметили, что объявление военного положения вызвало панику и страх у населения и привело к беспорядкам и стычкам с правоохранителями и армией.

"Нам необходимо немедленно приостановить полномочия президента Юна. Он совершил непростительное историческое преступление против народа", – заявил депутат от Демократической партии Ким Сын Вон.

Если инициативу об импичменте поддержит Конституционный суд, Юн станет вторым президентом Южной Кореи, отправленным в отставку таким образом. Первой была президент Пак Кын Хе, которой был объявлен импичмент в 2017 году после скандала, связанного с незаконным обогащением и злоупотреблением властью.

Оппозиционным партиям необходимо большинство в две трети голосов, чтобы принять законопроект об импичменте. Если он будет принят, Конституционный суд Южной Кореи в течение 180 дней должен будет поддержать или отменить решение парламента.

Если президента Юн Сок Еля отправят в отставку, его место займет премьер-министр Хан Док Су, а через 60 дней пройдут новый выборы лидера государства.

Напомним, министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен уже подал в отставку из-за введения военного положения и извинился перед гражданами за свои действия.

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