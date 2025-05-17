Импичмент Трампа планируют вынести на голосование: в чем обвиняют президента США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Представитель Демократической партии от Техаса в Палате представителей США Эл Грин заявил, что будет настаивать на голосовании по импичменту президента Дональда Трампа. Заявление прозвучало через несколько дней после того, как другой конгрессмен-демократ Шри Танедар неожиданно отложил похожое голосование по импичменту.

Об этом сообщает издание Axios.

В письме, которое конгрессмен Грин разослал в офисы других демократов в Палате представителей, говорится, что он «призовет на голосование по импичменту авторитарного президента Дональда Джона Трампа во время, которое будет определено позже».

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Он обвиняет Трампа в том, что он «стал причиной деградации демократии в Соединенных Штатах Америки к авторитаризму». Американского лидера конгрессмен-демократ называет «авторитарным президентом».

В Белом доме отреагировали на это заявление, унизительно сравнив попытку импичмента с «отчаянным трюком» и назвав ее «безрассудным политическим актом».

«Каждое действие, совершенное президентом Трампом и его администрацией, полностью законно и крепко укоренено в воле американского народа», — заявила представитель Белого дома Лиз Хьюстон.

Высокопоставленные законодатели-демократы и помощники лидера заявили Axios, что Грин должен быть готов к такому же давлению, с которым столкнулся Танедар, когда отказался от своих усилий.

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«Я думаю, что будет применен тот же стандарт», — сказал один из демократов Палаты представителей.

Большинство демократов в Палате представителей неохотно голосуют за импичмент, опасаясь, что такие усилия будут расценены как преждевременные и откровенно политические на этом этапе.

Поскольку республиканцы контролируют обе палаты, демократы также четко отдают себе отчет, что импичмент Трампа на этом этапе практически невозможен.

Напомним, ранее конгрессмен из штата Мичиган от Демократической партии в Палате представителей Шри Танедар обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он игнорирует Конституцию страны, а также суды и другие ветви власти. Однако 15 мая, после давления однопартийцев, он отказался от попытки инициировать импичмент.

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