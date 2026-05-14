Несмотря на планы Европейского Союза постепенно отказаться от российского газа до 2027 года, закупки сжиженного природного газа из РФ продолжают стремительно расти.

Об этом сообщает WELT.

По данным исследования американского аналитического центра IEEFA, в первом квартале 2026 г. страны ЕС импортировали 6,9 млрд кубометров российского СПГ.

Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Аналитики также зафиксировали дальнейший рост импорта в апреле. Объемы закупок российского сжиженного газа увеличились еще на 17% в годовом исчислении.

Россия остается вторым по объемам поставщиком СПГ в Евросоюз, несмотря на многолетние заявления Брюсселя о намерении постепенно отказаться от российских энергоносителей.

Крупнейшим импортером российского СПГ в первом квартале 2026 стала Франция. Среди крупнейших покупателей оказались Испания и Бельгия.

По информации Еврокомиссии, в 2025 году доля сжиженного газа в общем импорте природного газа в ЕС составляла 45%, в то время как остальные объемы поступали по трубопроводам.

Относительно общего импорта газа — трубопроводного и сжиженного вместе — крупнейшим поставщиком в ЕС остается Норвегия с долей 31%.

На втором месте находятся США с долей 28%, а Россия занимает третье место с долей 14%.

Энергетическая экспертка IEEFA Ана Мария Яллер-Макаревич заявила, что ставка Европы на сжиженный газ должна обеспечить диверсификацию поставок и энергетическую безопасность.

Впрочем, по ее словам, война на Ближнем Востоке и зависимость от американского СПГ показали слабые стороны этой стратегии.

«Сжиженный природный газ стал „ахиллесовой пятой“ европейской стратегии энергетической безопасности», — подчеркнула эксперт.

